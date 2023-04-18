Генерал Сырский: Подразделения РФ пустились в бегство 18.04.2023, 11:14

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Александр Сырский

Фото: ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал два провальных для россиян направления.

Россияне пытались атаковать на Купянском и Лиманском направлениях, в то время как эпицентром боев остается Бахмут Донецкой области.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, описывая текущую ситуацию на фронте, рассказал, что российские войска, вторгнувшиеся на территорию нашей страны, ведут наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

При этом на Купянском направлении украинским защитникам удалось заставить противника отступить, информирует Military Media Center.

Украинский военачальник обратил внимание, что эпицентром боевых действий сегодня остается Бахмут и некоторые другие населенные пункты Донбасса. Бойцы ВСУ сдерживают атаки противника и наносят ему значительные потери.

«На Купянском направлении (бои проходят в районе админграницы Луганской и Харьковской областей - ред). были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения РФ пустились в бегство, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку», - подчеркнул он.

Также Александр Сырский отметил, что на Лиманском направлении атаки российских военных тоже закончились безуспешно.

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