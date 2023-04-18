Южнокорейская девичья группа установила абсолютный рекорд по просмотрам на Youtube 7 18.04.2023, 11:46

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Взята планка в 30 миллиардов.

Канал южнокорейской поп-группы Blackpink стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных групп, благодаря чему он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

По состоянию на 10 апреля суммарное количество просмотров роликов на канале группы превысило 30 млрд. По этому показателю Blackpink обошли певца Джастина Бибера. Число подписчиков канала группы превышает 86,9 млн человек, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на управляющую компанию группы YG Entertainment.

Blackpink была сформирована в 2016 году, YouTube-канал группы завели в июне того же года. Коллектив состоит из четырех человек: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Они попадали в Книгу рекордов Гиннесса в общей сложности 21 раз — в частности, как самая популярная женская группа на Spotify, а также как первая женская K-pop группа, занявшая первое место в чартах самых популярных альбомов в Великобритании и США.

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