В Верховном суде РФ разразился гигантский скандал 5 18.04.2023, 11:54

7,822

Далеко идущие последствия одного решения.

Авторам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ стало известно о гигантском скандал в аппарате Верховного суда РФ. В мае месяце текущего года планировалось повышение действующего советника заместителя председателя ВС РФ Константина Фатеева до должности заместителя председателя. Однако, выяснилось, что дочь Фатеева крупная инфоцыганка.

Как рассказал источник, в ходе изучения кандидатуры Фатеева выяснилось, что его дочь Ольга в Инстаграм известна под никнеймом «Molyarina». Molyarina известная инфоцыганка, которая организует марафоны по продаже доверчивым гражданам курсов «Авитология» для «сверхзаработка» на сервисе объявлений «Авито». Более того, Ольгой и ее подругами интересуется налоговая в рамках массовой проверки инфоцыган.

Вскрывшаяся информация серьезно ударила по перспективам назначения судьи Фатеева на вышестоящую должность.

Ранее российскому Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, который специализируется на инсайдах из кремлевской верхушки, стало известно о гигантском скандале с участием российского губернатора и силовиков, который тщательно скрывается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».