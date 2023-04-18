Копия «вождя» в штабах 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.04.2023, 12:28

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Напрашивается интересный вывод.

Медиа сообщают, что великий геополитик, якобы, посетил «штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении», а затем отправился в т.н. «ЛНР», где «посетил штаб национальной гвардии «Восток» и заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке».

Вы можете поверить, что человек, который боится принять верительные грамоты от послов иностранных государств, вдруг отправился на вертолете в Луганскую область? Человек, который в Елисейском дворце выходил в уборную в окружении шести, что ли, охранников? Который при возложении цветов на Пискарёвском кладбище был окружен снайперами?

Нам в это поверить сложно. Поэтому либо двойник, либо инсценировка выезда. Такой вывод напрашивается. Какой вариант более подходящий, решайте сами.

Зачем это нужно? Устроив катастрофу чудовищного масштаба, великий геополитик хочет показать России, что он, дескать, сам «рискует», сам «участвует».

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