Гиркин: Россия может закончиться завтра 5 18.04.2023, 12:37

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Диверсант в панике заявил, что «к этому все и идет».

В России продолжает нарастать конфликт между сторонниками Кремля и бывшим офицером российских спецслужб Игорем Стрелковым-Гиркиным, вокруг которого формируется так называемый «клуб рассерженных патриотов», сообщает dialog.ua.

Политическая активность Гиркина вызывает все большее раздражение у пропутинских пропагандистов, которые все более активно оскорбляют его в социальных сетях. При этом сам Гиркин утверждает, что Россия в ее нынешнем виде может «закончиться уже завтра», это будет сопровождаться распадом страны и исчезновением большей части ее коренного населения, россиян.

«Россия может закончиться завтра. К этому все и идет», - заявил он.

По его словам, Россия может зависнуть над пропастью и рухнуть в новую смуту.

При этом Гиркин не скрывает, что формирует вокруг себя политическую группу, которая в случае развала РФ попытается взять власть в свои руки.

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