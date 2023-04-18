Скабеева, что не так?1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 18.04.2023, 13:05
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Бумеранг имеет свойство возвращаться.
У Скабеевой бомбит от того, что Галкин пошутил про ее «отрезанную голову». Говорит, что это «призыв к убийству».
Погоди, но ты же в своей программе целый год ежедневно призывала к бомбардировкам Украины и убийствам мирных людей. Вам же нравится, когда российские солдаты украинцам головы отрезают. Причем, не в шутку, а по-настоящему.
Почему теперь такая реакция? Что не так?
Телеграм-канал «Сеятель ветра»