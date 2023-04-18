Путин еще никогда не был так близок к провалу 1 Александр Коваленко

18.04.2023, 13:27

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Александр Коваленко

Мера его паранойи зашкаливает.

Неожиданное появление военного преступника, находящегося в розыске МУС президента России Владимира Путина в штабах группировок «Днепр» и «Восток», отвечающих за действия РОВ на оккупированных левобережной Херсонщине и Луганщине, на самом деле не совсем неожиданное.

Как помните, не так давно, данный военный преступник уже рисовался в оккупированном Мариуполе, выступив под покровом ночи с коротким экспромтом перед парой местных сепаратистов. В свою очередь, совершенно бессмысленный визит, оказался гвоздем пропагандистских шоу в России.

Прежде всего, чтобы разобраться, почему Путин зачастил на оккупированные территории, следует понимать, что это очень трусливый человек. Мера его паранойи зашкаливает. И если кто-то хочет сказать, что это двойник встречался с Лапиным, то в очередной раз с уверенностью повторюсь - у Путина нет двойников.

А нет двойников у него, потому, что Путин их боится. И не только их.

Например, в 2016 он полгода не покидал Россию, опасаясь того, что его самолет могут сбить «коварные американцы». За полгода он посетил только Беларусь.

В 2020, как все помнят, он вообще спрятался на год в бункере в Ново-Огарево, опасаясь коронавируса. Кстати, тогда официальные мероприятия все были сведены на нет, хотя, могли же использовать двойников хоть каждый день, не так ли?

Собственно, человек до безобразия трусливый.

Но, в последнее время совершает один демонстративный визит на оккупированные территории Украины за другим. Можно только себе представить, как его ломает эта ситуация. Он ведь даже из вертолета боится выходить, пока лопасти не остановятся...

Такие визиты как нельзя лучше демонстрируют то, что россиян хотят убедить в том, что у них в Украине все идет «по плану». Красивая картинка контролируемой ситуации, на фоне паники в Генштабе РОВ, который не может предсказать направление контрнаступление ВСУ и подготовится к нему.

Да, визит показательный. Показательный тем, что Путину лично пришлось тащиться на ВОТ для того, чтобы в очередной раз убеждать потребителей информационного фаст-фуда про стабильность «сво». Собственно, Путин еще никогда не был так близок к провалу... Хотя, он из этого провала и не выбирался же.

Александр Коваленко, t.me

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