Еще одной категории белорусов хотят ограничить выезд из страны 1 18.04.2023, 14:00

16,024

Лукашисты разработали «законопроект».

Еще летом прошлого года в «парламент» поступил законопроект, который среди прочего ограничивает право на выезд в Беларуси для отдельных категорий белорусов. Его долго «изучали» и наконец сегодня, 18 апреля, приняли во втором «чтении», но с правками сообщает «Зеркало».

Отмечается, что между первым и вторым чтением законопроект был откорректирован. Теперь в нем «закреплен порядок согласования (с учетом имеющейся правоприменительной практики) выезда из Республики Беларусь руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам».

С разрешения КГБ и руководства. Кому хотят ограничить выезд из Беларуси

Ранее в законопроекте было указано, что:

- КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.

- Выезд также запретят тем лицам, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа». В «правонарушения против порядка управления» входят так хорошо знакомые белорусам «политические» статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее.

- Сотрудникам силовых органов можно будет выехать за пределы Беларуси только по согласованию с руководством. Она будет касаться военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси.

Законопроект принят «нижней палатой» «парламента» во втором чтении. Теперь его должны одобрить в «совете республики». Затем его подписывает Лукашенко, после чего он получает статус закона после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале. После этого запрет на выезд сотрудников силовых ведомств без разрешения вступает в силу через два месяца, остальные изменения — сразу же после опубликования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».