В России запаниковали из-за «первой атаки» их территории беспилотником нового типа 2 18.04.2023, 14:08

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Дрон якобы атаковал Белгородскую область.

В России пожаловались на якобы очередную атаку Вооруженных сил Украины. Там заявили, что Украина якобы впервые атаковала российскую территорию американским дроном-камикадзе.

Речь идет о тактическом ударном беспилотном авиационном комплексе разработки американской компании AeroVironment под названием Switchblade. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе. По нашей информации, это Switchblade стоимостью от $6000», – говорится в сообщении.

По данным россиян, дрон якобы пересек границу в Белгородской области, однако через 500 метров упал и взорвался. Утверждается, что в результате взрыва пострадавших нет.

«Раньше таких птичек в небе российские военные не замечали. Но в этот раз заморский аппарат идентифицировали сразу – ведь несколько таких уже лежат в России как трофеи», – утверждают пропагандисты.

Напомним, в российском Белгороде поздно вечером 16 апреля раздались взрывы, после чего в небо поднялся густой дым, свидетельствующий о прилете. Объектом атаки стала одна из подстанций. На нем начался пожар, в городе и области возникли проблемы со светом.

Однако была ли это атака со стороны Украины – неизвестно.

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