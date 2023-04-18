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Пескову пришлось оправдываться из-за видео с Путиным на «передовой»

  • 18.04.2023, 15:20
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Пескову пришлось оправдываться из-за видео с Путиным на «передовой»
Фото: EPA

Пропагандисты оконфузились сами и поставили Кремль в неловкое положение.

Сегодня российские пропагандисты сообщили о «визите» главы РФ Владимира Путина в Украину - на оккупированную территорию Херсонской и Луганской областей. Но позже выяснилось, что Кремль оконфузился с видео вояжа диктатора.

Выяснилось, что Путина летал туда, вероятно, перед Пасхой, так как на одном из видео он презентует икону и говорит: «Сейчас вот Пасха будет», хотя Пасха уже прошла. А затем этот ролик оперативно отредактировали, вырезав этот неудобный момент. И вышло: «Сейчас вот Пасха».

За ляпы с видео начал оправдываться пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил в комментарии радио «Маяк», что поездка Путина состоялась все-таки после Пасхи — 17 апреля, передает УНИАН.

«Это было вчера. Действительно, президент РФ, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера», — утверждает пресс-секретарь Путина.

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