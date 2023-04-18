Австралийские ученые открыли микроэлемент, способный «омолодить» мозг 3 18.04.2023, 15:41

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В каких продуктах он содержится.

Ученые из лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета выяснили, какой микроэлемент лучше всего влияет на человеческий мозг и защищает его от деменции.

В рамках научной работы исследователи проанализировали данные более 6 000 человек в возрасте от 40 до 73 лет. Они изучили их образ жизни, пищевые привычки и медицинские карты.

После этого выяснилось, что люди, употребляющие магний, реже всех страдают от потери памяти. Если человеку уже исполнилось 55 лет, и он добавляет этот микроэлемент в свой рацион, то его мозг будет «моложе» как минимум на год.

«Наше исследование показывает, что увеличение потребления магния на 41% может привести к меньшему возрастному уменьшению размера мозга, что связано с лучшей когнитивной функцией и меньшим риском или отсроченным началом деменции в более позднем возрасте», — рассказывает ведущий автор исследования доктор философии Хавла Алатик.

К сожалению, пока человечество не научилось лечить деменцию. По предположениям специалистов, к 2050 году в мире число пациентов с болезнью Альцгеймера вырастит до 152,8 млн человек, хотя в 2019 году их насчитывалось 57,4 млн человек.

Чтобы минимизировать риски, врачи советуют придерживаться здорового питания, не забывая о магнии. Он содержится в орехах, зеленых овощах, фасоли, а также в цельных зернах, семенах и рыбе

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