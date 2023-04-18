Бои за Бахмут: ВСУ затрофеили ТОС-1А «Солнцепек» 3 18.04.2023, 15:50

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Иллюстративное фото

Эксперт проанализировал ситуацию в самой горячей точке фронта.

261-ый день обороны Бахмута. Российское командование продолжает стягивать в сектор всё, что можно стянуть для того, чтобы усилить давление в городе и держать высокую интенсивность боёв в поле. Об этом пишет в своем Telegram-канале известный украинский эксперт Александр Коваленко.

Результативно? Не особо.

Попытки перерезать дороги 0506 по Хромово и 0504 по Ивановское за прошедшие сутки у российских оккупационных войск (РОВ) не увенчались успехом. Так же рывок через канал к Ступочкам оккупантам не удался, хотя, некоторые «картографы» указывают данную локацию как «успешно форсированную» РОВ. Полёвки зарылись, но отрицательно.

К юго-западу от Ивановского лесной массив остаётся для россиян так же недостижимым, зайти и взять его под контроль им так и не удаётся. Таким образом, Бахмут как не находился, так и не находится ни в оперативном, ни тем более в тактическом окружении.

В самом городе отмечается стагнация адских качелей. Суть фразы в том, что без какого развития продолжается противостояние на уровне отдельных позиций, переходящих постоянно из рук в руки.

Улица Чайковского остаётся под контролем Вооруженных сил Украины, буфер в виде кварталов между Корсунского сохраняется.

Жёсткое противостояние продолжается в районе «железки», переход которой на правую сторону заканчивается для РОВ зачастую плачевно. Полный огневой и частично физический контроль «железки» за ВСУ. Фактически можно говорить о том, что в этой локации превалирует украинская инициатива.

Россияне усилили давление в северном секторе. Видимо в надежде, что их рефлексии в районе Хромово отвлекут часть украинских ресурсов из города. Пытаются ползти по улицам Победы, Обороны и Леваневского. План их понятен - физический контроль над Юбилейной, а это 2 км недружелюбной застройки.

Продолжается интенсивное применение авиации и артиллерии по городу. С другой стороны, сегодня в районе Бахмута был замечен трофейный ТОС-1А «Солнцепёк», который насколько можно судить не значился среди документально подтверждённых трофеев систем данного типа.

Сложно сказать это свежий трофей или нет, пока уточнить не смог, но размещение этой системы в зоне без БК бессмысленно, поэтому предварительные выводы пока соответствующие.

В целом, не смотря на очень сложную обстановку, ВСУ продолжают держать оборону и ситуацию под контролем.

Слава нации!

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