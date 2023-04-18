Снайпер на быстрых колесах: глава Минобороны Украины показал колесные танки AMX-10
- 18.04.2023, 17:27
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Французская бронетехника скоро появится на фронте в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские «колесные танки» AMX-10, которые получила украинская армия, пишет «Униан».
- Мы прокатились вместе с нашими бойцами и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах, – написал он в Твиттер.
Резников поблагодарил за эту поставку своего французского коллегу Себастьяна Лекорню, президента Франции Эммануэля Макрона и весь французский народ.
- Эти быстрые современные машины с мощными орудиями помогут нам освободить нашу территорию. Так выглядят Свобода, Равенство и Братство, – подчеркнул министр.
Боевая машина AMX-10 – что известно
AMX-10RC – французский тяжелый бронеавтомобиль, популярно именуемый «колесным танком», хотя это не вполне корректное определение. Главным достоинством этой техники является ее высокая мобильность и огневая мощь, сопоставимая с танком, но при крайне слабом уровне бронирования.
В начале января Макрон пообещал поставку Украине некоторого количества этих боевых машин. Согласно имеющейся информации, всего Украина должна получить около 40 AMX-10RC. Известно, что первая партия прибыла в Украину еще в середине марта.