Снайпер на быстрых колесах: глава Минобороны Украины показал колесные танки AMX-10 18.04.2023, 17:27

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Французская бронетехника скоро появится на фронте в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские «колесные танки» AMX-10, которые получила украинская армия, пишет «Униан».

- Мы прокатились вместе с нашими бойцами и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах, – написал он в Твиттер.

Резников поблагодарил за эту поставку своего французского коллегу Себастьяна Лекорню, президента Франции Эммануэля Макрона и весь французский народ.

- Эти быстрые современные машины с мощными орудиями помогут нам освободить нашу территорию. Так выглядят Свобода, Равенство и Братство, – подчеркнул министр.

Боевая машина AMX-10 – что известно

AMX-10RC – французский тяжелый бронеавтомобиль, популярно именуемый «колесным танком», хотя это не вполне корректное определение. Главным достоинством этой техники является ее высокая мобильность и огневая мощь, сопоставимая с танком, но при крайне слабом уровне бронирования.

В начале января Макрон пообещал поставку Украине некоторого количества этих боевых машин. Согласно имеющейся информации, всего Украина должна получить около 40 AMX-10RC. Известно, что первая партия прибыла в Украину еще в середине марта.

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