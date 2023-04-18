CNN: Российские войска «заметно деградировали» за период войны против Украины 18.04.2023, 20:12

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У армии РФ большие проблемы.

Западные официальные лица убеждены, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины, сообщает CNN.

«Они деградировали по сравнению с той силой, которая изначально вошла в Украину», — сказал неназванный западный чиновник.

По словам официальных лиц, Россия «откатывается назад» в плане оборудования, а страна-агрессор начала применять танки в Украине, которые были построены сразу после Второй мировой войны, пока пытается пополнить запасы потерянной бронетехники.

«Во всяком случае, техника, которую они используют, относится к старому поколению», — сказали они.

Чиновники добавили, что оккупанты начали с танков Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, а затем танки Т-55 оказались на передовой.

Впервые Т-90 был представлен в 1992 году, Т-80 — в 1976 году, Т-72 — в 1972 году, а Т-55 — после Второй мировой войны в 1948 году.

Официальные лица также заявили, что Россия по-прежнему испытывает трудности с кадрами, объяснив это тем, что, несмотря на возможность собрать большое количество личного состава, Москва по-прежнему не обеспечивает его надлежащей подготовки.

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