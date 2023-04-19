«Слышу, мина свистит»: в России появились рекламные щиты с цитатами «мобиков» 3 19.04.2023, 10:18

4,680

«Информационная бомба» взорвалась в трех городах.

В трех городах России появились билборды с цитатами российских оккупантов о реалиях войны в Украине. Неизвестные взломали электронные рекламные щиты и разместили на них плакаты о войне.

Об этом пишет издание «Медиазона». Как отмечается, антивоенные билборды заметили в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске.

В материале говорится, что это цитаты российских «мобиков», а также их жен и мам. Россияне рассказывают, что оккупантов неподготовленными кидают в бои, как пушечное мясо, о больших потерях во «второй армии мира» и про плохое обеспечение.

В мэрии российского Екатеринбурга журналистам сказали, что такие плакаты появились в трех городах одновременно

.

«Через 15 минут после размещения данной информации экраны были отключены», – заявили там.

На билбордах разместили такие цитаты: «В первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Никакого прикрытия. БТР, который нас прикрывал, сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался – не знаю», – говорил российский мобилизированный, которого страна-агрессор отправила воевать в Украине.

«У них нет еды, они вооружены старыми автоматами, а половина техники, которая у них была, сломалась на полпути. Они не понимают, где находятся, а когда пытаются отступать, сразу оказываются под огнем своих же. В этом лесу много погибших, которых никто не забирает», – говорила жена одного из российских оккупантов.

«Как это может быть фейк, если рассказывает мой сын, который там? Никто не хочет слышать правды. Ребенок в девять утра звонил и кричал в трубку «Мама, помоги мне». Он никогда в жизни не жаловался и не говорил, что ему плохо», – рассказывала мама «мобика».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».