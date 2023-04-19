Израиль закрыл упрощенную репатриацию для евреев из Беларуси 19.04.2023, 14:30

3,308

Для граждан Украины процедура осталась прежней.

Граждане России и Беларуси с 15 апреля не могут получать гражданство Израиля по упрощенной процедуре через центры экстренной репатриации, сообщили несколько израильских адвокатов.

Те, кто прибыл в Израиль до 15 апреля и начал процесс репатриации, должны завершить его до 15 июня, а если не успеют, то будут продолжать это делать в обычном порядке через МВД, передает The Moscow Times.

Те, кто прибыл после 15 числа, уже не смогут воспользоваться услугами центров и будут получать гражданство по стандартной процедуре, которая занимает от нескольких месяцев до года.

Центры экстренной репатриации сильно упрощали и ускоряли эту процедуру. Они появились после начала войны РФ против Украины, когда на репатриацию приехало много евреев из Украины, России и Беларуси.

Это внутреннее распоряжение Министерства алии и интеграции, говорит председатель комиссии по вопросам иммиграционного права при палате адвокатов Израиля, основатель и управляющий партнер «Коваленко и партнеры». Ему уже известно о случаях отказа в приеме документов на экстренную репатриацию в Хайфе. Возможность ускоренной репатриации в экстренных случаях сохраняется, но для этого необходимо разрешение спецкомиссии, добавляет Коваленко.

Пункт первичной проверки документов Натива (ведомство для связи с евреями СНГ и стран Балтии) в аэропорту Бен Гурион будет работать до 30 апреля, знает израильский адвокат Алекс Зернопольский. Ужесточаются и требования к документам, продолжает он: с 1 мая все документы, выданные с 1998 г., должны быть апостилированы (но мы советуем заверять начиная с 1991 года, так как МВД обычно предъявляет именно такие требования).

Исключение сделано и для граждан Украины: для них процедура пока остается прежней, говорят адвокаты. Доля репатриантов среди въезжающих из Украины была особенно высока сразу после начала «спецоперации», следовало из отчета израильского МВД. Репатриантов из России было больше, но их доля подскочила осенью, после объявления о мобилизации. С 24 февраля 2022 г. по 22 февраля 2023 г. в Израиль прибыли 50 900 репатриантов из России. В первые три месяца было по 5900 в месяц, но после мобилизации их число выросло более чем втрое — до 19 500 в месяц.

Многие репатрианты, получив израильские паспорта, уехали из страны. Это вызвало недовольство в Израиле, а после того как в ноябре правые партии выиграли выборы, власти стали закручивать гайки. Прекратились выплаты «особой помощи» репатриантам из России, Украины и Беларуси — пособия на адаптацию в дополнение к стандартной «корзине абсорбции». «Мы выделяем бюджеты, чтобы люди приезжали и интегрировались, а они получают паспорта и уезжают, давайте вернем стандартную процедуру — так власти объясняют официальную причину закрытия экстренной репатриации», — говорит Коваленко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».