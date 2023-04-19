Белорусским айтишникам начали рассылать «письма счастья» 11 19.04.2023, 14:54

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Предлагают устроиться «ремесленниками».

Айтишникам стали приходить «письма счастья» с рекомендациями обратиться в комиссию по занятости, чтобы подтвердить, что они работают. Или можно рассказать о своей «трудной жизненной ситуации», оформиться ремесленниками, переобучиться — с гарантией трудоустройства, пишет devby.io.

Один из адресатов — в прошлом преподаватель БГУ. Ему пришлось разорвать контракт с вузом и уволиться «из-за того, что сверху спустили списки неугодных сотрудников».

С августа прошлого года молодой человек живет за границей. На днях на его белорусский адрес пришло письмо. В нем говорится, что комитет по труду Мингорисполкома предлагает ему «переобучение и гарантированное трудоустройство».

— Теряюсь в догадках, как они выполняли бы эти гарантии, если бы я ходил к работодателям с характеристикой с прежнего места работы, в котором я в списках неугодных, — написал наш читатель.

Он пояснил, что в 2022 году при трудоустройстве в БГУ у кандидатов просили характеристики с предыдущего места работы. «И люди смеялись, что у коллеги, который не был участником протестов, было указано что-то вроде «может сказать слово поперек начальству».

Другой получатель рассылки — дизайнер, не живет в Беларуси уже 3 года. В начале недели его родители забрали из почтового ящика по месту прописки письмо «с рекомендацией оформиться как ремесленник и платить налог». Молодой человек шутит, что ему специально предложили «мягкую» форму финансирования экономики, потому что на другую он не согласится — так как давно уже не в стране.

Но вообще он полагает, что все проще — просто «спустили план по трудоустройству тунеядцев».

Тестировщица, которая уехала в Литву год назад и сейчас сидит на бенче, тоже получила письмо с рекомендацией обратиться в тунеядскую комиссию — и рассказать о «трудной жизненной ситуации».

— О, я бы рассказала, — шутит девушка. — Даже интересно, что мне могли бы предложить, учитывая, что в моей компании конкурс на проект — под 100 человек.

— Письмо пришло буквально сегодня, — написал еще один читатель. — Я позвонил по номерам, указанным в письме, меня пометили как незанятого в экономике. Почему-то предупредили о возможных проблемах на границе, т. к. эту базу видит погранкомитет. Внятного ответа, почему у меня будут проблемы и какие, не дали. Сказали: «Все так меняется каждый день». (На самом деле проблем на границе быть не может, по крайней мере согласно законодательству — смотрите нашу справку ниже. — Прим. ред.)

devby.io позвонил в комиссию по занятости одного из районов Минска. Нам ответили, что проблем с пересечением границы быть не может. Однако с того момента, как человек покинул Беларусь, отсчитывается 30 дней — и дальше «коммуналка» начисляется ему по полному тарифу.

Напомним, что, согласно постановлению Совмина №166, с марта прошлого года белорусы, выехавшие за пределы Беларуси на срок более 30 дней и не занятые в экономике, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.

Исключение — если уехавший человек работает в странах ЕАЭС, то есть в России, Казахстане, Кыргызстане или Армении (если работаешь в ЕС, то все равно считаешься тунеядцем).

Если релокант не является собственником жилья, требование оплачивать «коммуналку» по полной на него не распространяется. Если же он собственник, но проживает не один, — то в полном объеме он платит только за свою долю — по крайней мере, так объясняют чиновники.

Молодой человек в разговоре уточнил, что живет в Турции, у него есть ВНЖ. Тогда голос на другом конце трубки заметил: если есть ВНЖ, то проблем вроде и «не должно быть».

Еще один читатель, получив «письмо счастья», отправил на почту, указанную в нем, трудовой договор (он оформлен на работу в России, но живет в другой стране).

— Ответили, что все окей. И если снова придет письмо, мне следует действовать по той же схеме. Если на руках трудовой договор в стране ЕАЭС, то я не считаюсь тунеядцем.

А еще одному читателю пришла СМС на его белорусский номер (мобильный оператор — A1) с рекомендацией обратиться в комиссию по занятости.

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