Найден ответ на вопрос, действительно ли мыши любят сыр 5 19.04.2023, 14:53

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Не все мыши одинаковы.

В поп-культуре, особенно в мультфильмах вроде «Тома и Джерри» или «Рататуя», мыши показываются как животные, обожающие сыр. Ученые решили выяснить, так ли это в реальной жизни, — похоже, не совсем. Об этом пишет Live Science.

В заметке издания уточняется: не все мыши одинаковы, они подразделяются на несколько родов, причем у каждого своя привычная среда обитания. Животные, с которыми люди встречаются чаще всего, — домовые мыши (Mus musculus). Вероятно, изначально они эволюционировали в Центральной и Южной Азии, но распространились по всему миру.

Исследователи из Дрексельского университета (США) говорят, что домовые мыши съедят практически все: от зерна до насекомых. Сыр явно находится среди еды, от которой они не откажутся, но говорить об особенном пристрастии к этому продукту не приходится. Как ни странно, если есть выбор, домовые мыши скорее предпочтут арахисовое масло. В нем, по словам специалистов, много белка и жира, что привлекает мышей. С учетом этого арахисовое масло иногда даже применяется в качестве приманки.

Откуда тогда пошла теория, что сыр — излюбленное лакомство мышей? В свое время люди хранили его на открытых полках, а не в склянках и банках, и грызунам просто было легче до него добраться.

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