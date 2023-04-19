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В Беларуси стартовали еще одни военные учения

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  • 19.04.2023, 16:09
  • 2,230
В Беларуси стартовали еще одни военные учения
Иллюстративное фото

На этот раз зенитно-ракетных войск.

Министерство обороны Беларуси сообщило о начале сегодня, 19 апреля, тактических учений для одного из подразделений зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил и войск противовоздушной обороны.

«В ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника», — отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси.

Учения должны завершиться 22 апреля.

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