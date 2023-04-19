Украина получила системы ПВО Patriot от трех стран 19.04.2023, 17:04

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Какие у системы характеристики и особенности?

В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

«Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА», — отметил он.

Как известно из открытых источников, ЗРК «Патриот», которых в армии США находится порядка 1 100 единиц, предназначен для защиты крупных административных и промышленных центров, а также военных баз от нападений с воздуха, пишет «Апостроф».

Система производится с конца 1960-х годов компанией Raytheon в качестве замены системы MIM-14 «Найк Геркулес». Благодаря тому, что ее постоянно усовершенствуют, MIM-104 Patriot является основой противоракетной обороны как США, так и стран НАТО.

Если вначале система уничтожала БПЛА, то сейчас последнее усовершенствование этого ЗРК под названием PAC-3 уже предназначено для ликвидации тактических баллистических ракет.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

- дальность уничтожения аэродинамических целей - 160 км

- дальность уничтожения баллистических целей - 50 км

- максимальная высота уничтожения целей - 24,2 км

- скорость ракеты - до 4,1 Маха

- вес ракеты - свыше 900 кг.

Батарея Patriot включает до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 либо же до 16 ракет ERINT. То есть полностью заряженная батарея может одновременно выпускать 32-128 ракет. То есть, в зависимости от конфигурации, батарея Patriot может стоить от 550 млн до 1,1 млрд долларов. Стоимость же пуска одной ракеты эксперты оценивают в 3 млн долларов.

Как считает азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, система, к примеру, способна оградить Киев от баллистической угрозы.

При этом эксперт отметил, что это не значит, что ни одна ракета не пролетит. Все зависит от типа применяемых ракет и количества. Patriot одновременно сможет уничтожить шесть баллистических ракет над Киевом. Однако если запустят десять, то четыре - прилетят.

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