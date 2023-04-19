В Судане объявили о второй за неделю попытке перемирия 19.04.2023, 22:51

Вооруженный конфликт между армией Судана и Силами быстрого реагирования начался 15 апреля.

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования договорились о новом 24-часовом перемирии, сообщает Al Arabiya. Оно начало действовать в 18:00 19 апреля и закончится в 18:00 20 апреля.

Днем ранее, 18 апреля стороны тоже объявляли перемирие, однако через несколько часов в стране вновь начались бои, передает Associated Press.

Режим прекращения огня необходим в том числе для того, чтобы суданцы, которые несколько дней с начала боевых действий находились у себя в домах, могли выбраться из столицы страны, Хартума.

Al Arabiya тоже сообщает, что даже после объявления временного перемирия в районе президентского дворца в столице были слышны взрывы и стрельба.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала конфликта в Судане погибли 300 человек, более 2,6 тыс. получили ранения.

Вооруженный конфликт между армией Судана и Силами быстрого реагирования начался в Хартуме в субботу, 15 апреля. Стороны взаимно обвинили друг друга в обстрелах постов подразделений. Армия нанесла удары по позициям спецназа, часть из них были взяты под контроль. Руководство вооруженных сил объявило о роспуске сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.

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