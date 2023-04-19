Министр обороны Польши выступил за усиление давления на режим Лукашенко 19.04.2023, 23:38

Мариуш Блащак

Фото: East News

Оно должно быть таким же, как и на Россию.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Запад должен усилить давление на беларусские власти. Оно должно быть таким же, как и на Россию. Об этом он заявил в своем выступлении на мероприятии Атлантического совета, посвященном предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе.

«С самого начала российского вторжения в Украину, белорусский режим стал на сторону Москвы, прямо поддерживая агрессию. Поэтому, как и Россия, должен столкнуться с тем же уровнем нашего давления на него», — сказал Блащак.

Он также отметил, что Россия пытается влиять на ситуацию с безопасностью от Арктики до Африки, используя не только военные инструменты, но и гибридные: «включая белорусскую гибридную атаку на Польшу и страны Балтии, организованную Москвой как прелюдию к агрессии против Украины».

«Это продолжается и до сих пор. Мы по-прежнему сталкиваемся с миграционным давлением на беларусской границе таким же, как и страны, снова затронутые миграцией по балканскому маршрут«, — добавил Блащак.

Министр обороны Польши приветствовала решение прошлогоднего саммита НАТО, усиление присутствия на Восточном фланге альянса. По словам Блащака, альтернативы этому подходу сейчас нет. В Вильнюсе необходимо принять дальнейшие решения в развитие этого подхода. Он также выступил за дальнейшую поддержку Украины, чтобы она могла освободить захваченные территории.

«Кремль де-факто объявил о готовности к дальнейшей эскалации. Последние действия Кремля, особенно безответственная ядерная риторика Путин, включая планы разместить ядерное оружие в Беларуси, – это сигналы того, что Кремль все еще не готов к политическому решению. И он не будет готов, пока российское руководство не поймет, что агрессивная политика контрпродуктивна», — сказал Блащак.

По его словам, при этом в дальнейшем двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины.

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