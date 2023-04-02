Жрец пробормотал никому не понятное заклинание 1 Иван Яковина

2.04.2023, 9:21

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Вот и вся «внешняя политика» РФ.

Принятие новой внешнеполитической доктрины РФ - это новое проявление магического мышления. Жрец пробормотал никому не понятное «заклинание на победу» перед трясущими головами и перешептывающимися крестьянами.

Российские власти часто прибегают к этой стратегии, когда сталкиваются с неразрешимыми проблемами. Просто пускают в ход современную разновидность невнятного бормотания или (по обстоятельствам) экзальтированного вопля - принимают закон, постановление или даже «концепцию» о том, что стараниями вождя проблема та или иная решена, и теперь все нормально. Если кто-то сомневается в том, что все уладилось, получает дубиной по башке и уезжает на три-четыре года в республику Коми.

На самом деле, этот метод неплохо работал внутри РФ, но очевидно дает сбои при любом взоимодействии с внешним миром.

Например, можно запросто объявить, что все население РФ поддерживает войну и Путина. И спокойно пересажать тех, кто думает иначе.

По этому принципу в РФ недавно решили проблему дефицита танков. Путин прочитал документ, согласно которому их выпустили 1600 штук. Вуаля - проблем больше нет, а кто сомневается - враг и предатель.

Но вот выиграть саму войну постановлением не выходит, хоть ты тресни! Даже официальное, ритуальное, парадно-помпезное (с салютом и митингом) внесение Запорожской и Херсонской областей в конституцию РФ не помогло: из Херсона и вовсе пришлось бежать.

Теперь новая напасть: растущая изоляция РФ в мире угрожает экономическим коллапсом и невозможностью производить танки даже на бумаге. Решение? Принятие доктрины, в которой весь мир уважает или боится РФ, а также «динамично развивает с ней сотрудничество» и ненавидит Америку.

Влияние этого бубнения на реальный мир, конечно, будет нулевым: союзников не прибавится и денег никто не даст. Но других методов у Путина не осталось: можно лишь крикнуть погромче, вырвать клок волос из ж… и сжечь их вместе с крысиными хвостами, бормоча проклятия и бешено вращая глазами. Вот и вся внешняя политика.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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