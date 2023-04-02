Доктрина для троих 4 2.04.2023, 11:04

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Россиян накормили фальшивым «величием».

Путин подписал указ о новой доктрине внешней политики. Однако главными потребителями этой доктрины будет всего три человека: Путин, Лавров и Патрушев.

Следовательно, жизнь в РФ ухудшается. А если власть не может дать людям нормальную жизнь – нужно народ кормить величием. Правда, народ, судя по всему, эта доктрина не будет особенно волновать.

Если коротко о самой доктрине:

Россия – это цивилизация, отдельная от западной, китайской, мусульманской и индийской. Сама же Россия является центром русского мира (как будто кто-то с этим спорил).

– Война с западом – экзистенциальная война, но при этом, Запад, за исключением англосаксов, не враг. Проще говоря, ключевая задача внешней политики РФ в западном направлении: разорвать близкие отношения ЕС и США.

– РФ будет отражать нападения не только на Россию, но и на союзников. Что это значит, понять сложно, но, судя по всему, можно будет придумывать гипотетические проблемы в условной Беларуси или Казахстане, чтобы под видом защиты заходить с военным контингентом на чужую территорию. Звучит громко, но на самом деле выглядит нереалистично, особенно исходя из реалий войны в Украине.

– Россия остается защитником традиционных ценностей (напомним – это единственная скрепа, объединяющая более 80% россиян и являющаяся ключевой идеологией противостояния с Западом).

Если кратко резюмировать – это полная копия советской доктрины мирного сосуществования с поправкой на нынешнюю роль России как младшего партнера Китая и невозможность для самой России быть одним из полюсов в современном мире. И вот эта попытка объединить былое величие с нынешней реальностью делает этот документ пустышкой, направленной не столько на внешний рынок, сколько на внутреннюю пропаганду.

Что мы увидели здесь? Ничего. Это точно не удивит Запад. И вообще – это не удивит никого в мире.

Зачем нужен был этот документ? Это исключительно внутренний документ для повышения уровня пропаганды о величии России без каких-либо реальных последствий в мире.

А если быть точнее, то у этого документа есть три читателя-потребителя: Путин, Лавров и Патрушев. Им не хватает в нынешних условиях поводов для величия. А если не можешь сделать что-то конкретное – пиши воинственную доктрину.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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