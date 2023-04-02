Украинская армия пошла вперед на Донецком направлении
- 2.04.2023, 12:19
- 4,324
Россиян выбили с нескольких ключевых позиций.
Войска РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении. ВСУ обустраивает эти локации для обороны.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает «Суспільне».
По его словам, 1 апреля произошло 30 штурмов, а за сегодняшнюю ночь – 10. Военные РФ наступали преимущественно без техники, лишь в одном случае применили два танка.
«Информация о появлении «вагнеровцев» на Авдеевском направлении уже появилась, но достоверной информации, что это действительно «вагнеровцы», пока нет. Враг совершает наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки», - отметил Дмитришковский.
Как сообщал вчера сайт Charter97.org, ВСУ вернули ключевые позиции вокруг Бахмута, выбив оттуда войска РФ.