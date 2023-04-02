Украинская армия пошла вперед на Донецком направлении 2.04.2023, 12:19

4,324

Россиян выбили с нескольких ключевых позиций.

Войска РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении. ВСУ обустраивает эти локации для обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает «Суспільне».

По его словам, 1 апреля произошло 30 штурмов, а за сегодняшнюю ночь – 10. Военные РФ наступали преимущественно без техники, лишь в одном случае применили два танка.

«Информация о появлении «вагнеровцев» на Авдеевском направлении уже появилась, но достоверной информации, что это действительно «вагнеровцы», пока нет. Враг совершает наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки», - отметил Дмитришковский.

Как сообщал вчера сайт Charter97.org, ВСУ вернули ключевые позиции вокруг Бахмута, выбив оттуда войска РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».