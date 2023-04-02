ВСУ одним ударом резко ослабили «вагнеровцев» в Бахмуте 2.04.2023, 12:25

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У прилета ракеты «Точка-У» есть два очень важных значения.

Подразделения ЧВК «Вагнера» в Бахмуте понесли тяжелые потери и сильно ослабли в результате всего лишь одного удачного прилета по их базе на заводе АЗОМ.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Ранее в Сети распространилось видео, как украинская тактическая ракета «Точка-У» наносит удар по АЗОМу, где оккупанты устроили базу. По мнению, Коваленко, у этого события есть два очень важных значения.

«Во-первых, этот удар значительно повлиял на боеспособность «вагнеровцев» в северном секторе города - промке. Дело в том, что у них и так там дела идут не наилучшим образом, причем настолько, что южный сектор, похоже, был выбран командованием РОВ как более приоритетный и перспективный», – говорит эксперт.

По его мнению, удар по АЗОМу еще больше усугубил проблемы россиян на этом участке.

Второе важное значение данного прилета – в самом факте использования «Точки-У». До недавних пор считалось, что у ВСУ они закончились или в остром дефиците.

«Возможно, ситуация стала выправляться. В любом случае, о том, насколько часто себе могут позволить ВСУ применять данные комплексы, мы узнаем в ближайшее время и из этого сможем делать более основательные выводы», – отметил Коваленко.

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