Ученые расшифровали загадочную рукопись древнеегипетского математика 2.04.2023, 13:35

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Свиток хранил тайну в течение 200 лет после его обнаружения.

Ученым удалось расшифровать древний свиток. Его написал древнеегипетский математик Клавдий Птоломей. Более 200 лет после обнаружения рукопись хранила в себе загадки, и вот теперь ее содержимое больше не является секретом.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Известно, что древнюю рукопись нашли еще в 1819 году. Эту запись было перекрыто текстом на латинском языке. Это была работа Исидора Севильского. Именно под ним и были 15 палимпсестов. Среди рукописей выявили такие ценные работы, как: текст по математической механике, трактат Птоломея и астрономический текст.

Трактат занимал 6 страниц текста и именно его пытались восстановить ученые. Почему текст написали поверх трактата? Все очень просто, в те времена пергамент стоил очень дороги и монахи часто писали свои рукописи уже поверх существующих работ.

Тогда ученые не смогли разобрать, что там написано. Они пытались нанести на свитки специальный химический состав, который должен был помочь выделить необходимы текст, но реагент только разрушил записи, тем самым усложнив дальнейшие работы.

Александр Джонс вместе со своей командой ученых работали над переводом с 2020 года. Для достижения цели они использовали мультиспектральные изображения, чтобы восстановить утраченные фрагменты текста.

После длительных исследований ученые смогли расшифровать и перевести рукопись. Оказалось, что в ней Птоломей описывал свой прибор – метеоскоп. Он создал его для измерения высот и расстояний небесных тел в космосе. Пока что неизвестны детали по поводу его конструирования, но ученые не утрачивают оптимизма.

Рукопись состоит из двух частей. В первой математик описывает, что нужно для того, чтобы собрать инструмент. Вторая включает в себя несколько подразделов, где изложена инструкция о том, как использовать метеоскоп для наблюдений.

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