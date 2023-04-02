Ученые рассказали, что общего между людьми и ящерицами 2.04.2023, 16:39

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Исследователи наблюдали за поведением рептилий рядом с военной базой.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Amphibian and Reptile Science, ученые Университета штата Юта рассмотрели поведение ящериц вида Aspidoscelis neotesselata, которые обитают рядом с военной базой Форт-Карсон в Колорадо. С этой базы часто вылетают военные самолеты и вертолеты, шум от которых достигает 112,2 дБ (это сравнимо с громкостью оркестра или бензопилой в метре от уха), пишет techinsider.

Наблюдение за ящерицами показало, что частые шумы заставляли их тратить меньше времени на передвижение и больше – на еду.

В пресс-релизе армии США Aspidoscelis neotesselata называют «видом, находящимся под угрозой», а офис Colorado Parks and Wildlife («Парки и дикая природа Колорадо») – «видом, вызывающим озабоченность».

Однако этим милым созданиям, размножающимся бесполым путем, явно не хватает внимания и уважения.

Исследователи не только наблюдали за поведением ящериц рядом с военной базой, но и брали образцы их крови, измеряли вес и проводили УЗИ. Команда выяснила, что шум самолетов и вертолетов вызывал резкий скачек уровня гормона стресса кортизола у рептилий. Особенно он был заметен у беременных ящериц.

Что оставалось делать ящерицам в стрессе? Как и людям – меньше двигаться и больше есть.

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