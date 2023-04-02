Посол РФ в Беларуси: Ядерное оружие будет придвинуто к западным границам 4 2.04.2023, 20:49

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Также Грызлов подтвердил слова Путина.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов в эфире госТВ прокомментировал размещение ядерного оружия в нашей стране.

Посол напомнил, что до 1 июля, по словам Путина, в Беларуси будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.

«Оно (ядерное оружие) будет придвинуто к западным границам нашего «союзного государства» и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», — сказал Грызлов.

В интервью сайту Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что ядерное оружие, размещенное в нашей стране, может быть использовано против стран ЕС.

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