Посол РФ в Беларуси: Ядерное оружие будет придвинуто к западным границам

Посол РФ в Беларуси: Ядерное оружие будет придвинуто к западным границам4
- 2.04.2023, 20:49
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Также Грызлов подтвердил слова Путина.
Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов в эфире госТВ прокомментировал размещение ядерного оружия в нашей стране.
Посол напомнил, что до 1 июля, по словам Путина, в Беларуси будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.
«Оно (ядерное оружие) будет придвинуто к западным границам нашего «союзного государства» и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», — сказал Грызлов.
В интервью сайту Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что ядерное оружие, размещенное в нашей стране, может быть использовано против стран ЕС.