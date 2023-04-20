Лукашисты по всей стране ищут «тунеядцев» 20.04.2023, 1:22

Им не дают покоя даже уехавшие за границу.

По всей стране «тунеядские» комиссии собирают информацию о занятости населения, чтобы обновить базу «иждивенцев». Подтвердить занятость предлагают в том числе тем, кто выехал за границы больше, чем на 30 дней, а также потерявшим работу, пишет «Зеркало».

Базу «тунеядцев» обновляют раз в квартал. Документы, которые подтверждают занятость, нужно предоставить в комиссию по «иждивенцам» до 21 апреля (21 июля, 21 октября, 21 января соответственно). В базу включат тех, кто не сможет подтвердить занятость за январь-март этого года.

«Трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, а также уволенным и нетрудоустроенным трудоспособным гражданам, выехавшим за пределы Беларуси на срок свыше 30 календарных дней подряд, начисление платы за коммунальные услуги также осуществляется по полным тарифам», — уточняют могилевские чиновники.

Напомним, те, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней, даже если работает или учится за рубежом, с марта прошлого года считаются "тунеядцами". Но здесь есть исключение, это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение - выезд на лечение или в командировку.

Базу не занятого в экономике населения обновляли в последний раз в марте. В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за октябрь — декабрь 2022 года.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «тунеядцев» они примерно в 6 раз дороже.

Напомним, что касается оплаты ЖКУ по «тунеядским» тарифам, то тут один из основных моментов — попал собственник жилья в базу не занятых в экономике или нет. «Если собственник в базе не занятых в экономике, то оплачивать потребленные ЖКУ по экономически обоснованным тарифам будет не только он, но и все остальные зарегистрированные в жилье, которые также попали в базу. Они идут «паровозиком», — сообщали ранее в одной из «тунеядских» комиссий.

К примеру, в квартире зарегистрированы пять человек. Собственник считается занятым в экономике, а все остальные члены семьи — нет. В таком случае все платят за ЖКУ по льготным тарифам. Но если владелец квартиры тоже попадает в «тунеядцы», то по экономически обоснованным тарифам придется рассчитываться всем не занятым в экономике из этой семьи.

Какой налог ввели для «тунеядцев» с этого года

В Беларуси с 2023 года фактически ввели, как и анонсировалось, новый налог для «тунеядцев» — тех, кого чиновники считают не занятыми в экономике. Но уплачивать этот сбор будут не все «иждивенцы».

В Министерстве по налогам и сборам ранее сообщали, что обновленным Налоговым кодексом ввели существенные изменения по проверкам расходов и доходов физлиц, которые более пяти лет относились к не занятым в экономике.

Налоговики теперь по-новому проводят проверки соответствия расходов доходам физлиц, которые как минимум пять лет непрерывно числятся не занятыми в экономике и включены в базу «тунеядцев». Проще говоря, речь о тех, кто, по данным чиновников, официально не работал больше пяти лет и не участвовал в финансировании расходов государства. Именно для этих людей и ввели изменение, которое касается проверок по соответствию доходов и расходов.

Для таких «тунеядцев» при проверке их доходов и расходов теперь не включают в денежные поступления подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги.

Исключение сделали для таких доходов, которые были получены от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но такие доходы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но и здесь прописали ограничение. Общая сумма таких денежных поступлений от родственников не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3700 рублей) в течение года, в противном случае придется заплатить подоходный налог в 10%. Этот сбор будут брать с суммы превышения. Фактически можно говорить о введении нового налога на «тунеядство».

Напомним, в Беларуси есть так называемый налог на долги. По нему подоходным налогом облагаются займы, кредиты от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций (которые не осуществляют деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство), иностранных ИП. Налог — 13%. При полном возврате долга уплаченный ранее подоходный налог возвращают.

Если же деньги на покупки одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но с «тунеядцев» теперь решили взимать такой налог.

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