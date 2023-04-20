В Беларуси изменили правила по приему на работу иностранцев 1 20.04.2023, 7:58

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Документ официально опубликован сегодня.

Совет министров постановлением №259 от 17 апреля утвердил в новой редакции положение о порядке оказания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг по подбору персонала. Речь идет о подборе персонала из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси.

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернате-портале и вступает в силу с 1 июля.

В соответствии с порядком, услуги по подбору персонала могут оказываться на основании договора между агентством и иностранцем, агентством и беларусским нанимателем, а также иностранной организацией. Агентство также теперь должно размещать информацию о своей деятельности в интернете. Обновлены требования, предъявляемые к заключаемым договорам.

Агентства также должны вести учет иностранцев, обратившихся к ним, а также по запросу информировать МВД о количестве иностранцев, которым были оказаны услуги.

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