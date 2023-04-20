В США арестовали белоруса за помощь олигарху-сепаратисту в обходе санкций 20.04.2023, 8:13

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Компании бизнесмена были зарегистрированы в РФ и непризнанной Южной Осетии.

В США арестовали гражданина Беларуси Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе санкций в интересах бизнесмена Сергея Курченко, сообщает американский Минюст.

«46-летний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Беларуси, был арестован и обвинен федеральным уголовным судом в участии в схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний путем покупки материалов для производства стали на сумму более 150 миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно материалам обвинения, в 2015 году украинский бизнесмен Сергей Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или экономически значимых организаций.

Две попавшие под санкции компании — ООО «Компания Газ-Альянс» (Газ-Альянс), зарегистрированное в России, и ЗАО «Внешторгсервис» (Внешторгсервис), зарегистрированное в непризнанной Южной Осетии, — были включены в санкционный список США в 2018 году за оказание материальной поддержки так называемым «Донецкой Народной Республике» и «Луганской Народной Республике».

Как сообщил Минюст, предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон Унсалан из Орландо был обвинен федеральным большим жюри по той же схеме 12 апреля и был арестован 14 апреля по аналогичным обвинениям.

Карпушкину грозит до 20 лет заключения.

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