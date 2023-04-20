Пионтковский: В российском Генштабе уже ищут предателей 20.04.2023, 8:20

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Путин бездарно маневрирует между «пауками в банке».

Борьба российских «пауков в банке» уже играет в пользу Украины, ведь на фоне конфликта ВСУ продолжают уничтожать оккупационную армию.

Владелец российской террористической организации ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин понимает, что российскую армию ждет поражение в войне и пытается выставить Генштаб вооруженных сил РФ «изменниками России».

Такое мнение высказал в комментарии «24 каналу» российский публицист и политолог, живущий в США, Андрей Пионтковский.

«Пригожин понимает, что война проиграна. Он уже работает в послепутинской России. У него будет простая легенда: я героически сражался на фронте, нас предали в Генштабе и продажная элита, мы должны их сбросить и разграбить всю их собственность», – предположил он.

По словам Пионтковского, в конфликте между Пригожиным и руководством российского Генштаба президент РФ Путин не решается занять одну сторону и бездарно маневрирует.

«Трусливый и бездарный Путин продолжает маневрировать между двумя смертельными врагами – Генштабом и ЧВК «Вагнер». Сегодня он играет за одну сторону, на следующий день – за другую. Это ничем хорошим для него не закончится», – подчеркнул эксперт.

Андрей Пионтковский считает, что такая борьба «пауков в банке» уже играет в пользу Украины, ведь пока они соперничают между собой, ВСУ продолжают уничтожать оккупационную армию.

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