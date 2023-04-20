Что известно о политзаключенной Виктории Кульше, которую уже дважды осудили в колонии 20.04.2023, 10:23

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Виктория Кульша

Родственники отмечают, что на судах она держится стойко.

Бывшая администратор протестного Telegram-канала «Водители 97%» Виктория Кульша подала апелляцию на очередной, третий по счету, приговор и ждет его рассмотрения в исправительной колонии № 24, передает «Радыё Свабода».

«Должна была лежать на полу. Хорошо, что дали матрас», - так о прежнем пребывании в Речицком ИВС рассказывала родственникам Виктория. Это было в начале апреля, во время судебного процесса над ней, который проходил прямо в колонии. Как обращаются с политзаключенной в эти дни, родственникам неизвестно.

Как проходил последний суд над политзаключенной?

«К новому обвинению она отнеслась мужественно, в последнем слове оспаривала доказательства, но слышалось все же, что голос дрожал. Целый абзац пропустила от волнения. Говорила, что так 411-ую статью (неподчинение администрации. — РС) могут на нее писать бесконечно», - рассказали родственники о выступлении Виктории Кульши в суде.

Ранее у правозащитников была информация, что у нее ухудшилось здоровье. Согласно источникам журналистов, состояние здоровья Виктории по-прежнему вызывает тревогу.

«Было видно, что она сильно похудела. Весит 55 килей, а до ареста весила на 20 килей больше. Состояние здоровья не улучшилось, прежние болезни остались. Но бодрости не теряет, и это главное», - говорит собеседник.

Виктории Кульше 38 лет, она из Минска. На свободе женщина работала инженером охраны труда. Арестовали Викторию в ноябре 2020 года и обвинили «в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В июне 2021-го вместе с другими администраторами телеграм-канала «Водители 97%», женщину осудили на 2,5 года заключения и отправили для отбывания наказания в гомельскую колонию № 4.

В июне 2022 года Викторию Кульша осудили повторно. Тогда женщину обвинили в «злостном неповиновении законным требованиям администрации исправительного учреждения» (статья 411 УК ) и добавили ей еще год неволи. В августе 2022 года ее этапировали в исправительную колонию № 24 в Заречье, неподалеку от Речицы. В этой колонии содержат рецидивисток.

По информации «Весны», там на политзаключенную оказывается новое давление. Как полагают правозащитники, она отбыла по меньшей мере 92 дня в штрафном изоляторе и полгода в помещении камерного типа. Одним из оснований наказания очередным сроком в СИЗО стало то, что у осужденной нашли бело-красную булавку для волос. Вскоре в ИК - 24 на Викторию Кульшу завели новое уголовное дело по 411 статье УК, а на время следствия поместили в Гомельское СИЗО № 3. Там в течение двух недель Виктория Кульша держала голодовку протеста.

Родственники осужденной связывают то, что она потеряла много веса, не только с этим.

«Когда Виктория находилась в ПКТ, ей вдвое сократили денежную норму отоваривания в тюремном магазине. В результате почти все деньги, а это всего 32 рубля в месяц, она должна была тратить на средства гигиены, которых там не выдают в нужном количестве и качестве. Значит, на продукты уже почти ничего не оставалось. Было и так, что часть продуктов, которые посылали ей через бандероли, просто не доходила», — рассказали родственники политзаключенной.

7 апреля в колонии № 24 состоялся выездной суд, который приговорил Викторию Кульшу к еще одному году заключения по 1 части 411 статьи Уголовного кодекса. Таким образом, в общей сложности Виктория Кульша уже получила наказание в 4,5 года. Свою вину политзаключенная снова не признала и очередной приговор также обжаловала.

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