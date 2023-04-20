Метеор, спутник или «НЛО»: что известно о яркой вспышке над Гомелем и Киевом 5 20.04.2023, 10:40

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Необычное явление породило множество версий.

Вечером 19 апреля жители белорусских городов Гомеля и Мозыря, а также украинца из Киева и области стали свидетелями необычного явления – в небе заметили яркую вспышку. Это вызвало оживленные обсуждения в сети, в том числе и то, что именно вызвало вспышку.

«24 канал» собрал все, что известно об инциденте и то, что могло его вызвать.

Громкие звуки, вспышка и сирены: что случилось в Киеве

Около 22:30 жители Киева и области стали свидетелями мощной яркой вспышки и сопровождавшего ее громкого звука. В сети впоследствии появились кадры, на которых видна вспышка.

Сразу после вспышки в Киеве и области объявили воздушную тревогу, а в Киевской ОВА заявили об обнаружении воздушной цели над областью.

Кстати, вспышку видели и в Беларуси, в частности – в городах Гомель и Мозырь.

Метеор или спутник: что говорят официальные представители власти

Вспышка сразу же вызвала волну мемов и шуток в сети, в частности об НЛО или о том, что это украинские воины из ЗРК Patriot, который только накануне прибыл в Украину, случайно «сбили» чей-то спутник.

Тем временем начали появляться первые комментарии от представителей власти. Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что предварительно причиной вспышки стало падение спутника NASA. По его словам, именно поэтому сработала система оповещения о воздушной угрозе – чтобы обломки не нанесли вред людям.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тогда отметил, что подтвердить информацию о падении спутника в ведомстве не могут. Впоследствии Воздушные силы опубликовали официальное сообщение, в котором отметили, что причиной вспышки біл либо спутник, либо метеорит.

К слову, Воздушные силы не прошли мимо волны мемов, поднявшейся в сети, поэтому в сообщении также обратились к украинцам с просьбой не использовать официальную символику Воздушных сил для их создания.

Почему среди версий спутник и мог ли он падать над Украиной

Инцидент в Киеве совпал с другим событием – ожидаемым падением спутника RHESSI, который с 2002 по 2018 год изучал выбросы энергии и плазмы на Солнце. После вывода из строя он еще 5 лет находился в открытом космосе. Эксперты спрогнозировали приблизительное время падения в 4:30 по Киеву 20 апреля, однако есть погрешность – плюс-минус 16 часов. Поэтому вспышка в небе над Киевом вписывалась в этот временной промежуток.

Однако образовательный проект о космосе Alpha Centaur опираясь на данные сайта Satflare отметил, что спутник не мог падать над Украиной, поскольку траектория его движения совсем другая – от Океании через Южную Америку к Африке, оттуда – на Ближний Восток и в Китай, а дальше снова в Океанию. То есть ближе всего к нам этот спутник тогда, когда пролетает над Саудовской Аравией и Ираком.

Так и, кроме того, по данным этого же портала, по состоянию на 2:30 этот спутник еще не вошел в атмосферу Земли. Поэтому, вероятно, вспышку над Киевом вызвал не этот аппарат.

В комментарии «Суспільному» аналитик по космосу и экс-советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник также отметил, что над Киевом не мог быть спутник NASA. По его словам, вспышку сопровождал взрыв, чего бы точно не было при падении обломков спутника. Поэтому, по его словам, это был метеорит или другой объект.

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