Украинские специалисты «объяснили» загадочную вспышку в небе над Гомелем и Киевом 2 20.04.2023, 12:16

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Но понятней от этой версии не стало.

Как сообщал сайт Charter97.org, жители белорусских городов Гомеля и Мозыря, а также украинского Киева видели вчера в небе странную яркую вспышку.

Украинские специалисты попытались объяснить загадочную вспышку в небе над Гомелем и Киевом. Вечером 19 апреля в 21:57 произошло «высокоэнергетическое акустическое событие». Оно, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины:

«19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва расположено в Киевской области».

Остальная информация уточняется. В сети - ажиотаж вокруг этого комментария центра спецконтроля. Многие пользователи не понимают, о чем идет речь.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом и в регионе видели яркие вспышки. После этого был слышен глухой звук взрыва. На тот момент воздушную тревогу в столице и в Киевской области не объявляли, сирены завыли после звука взрыва.

Вспышки связывают либо с падением метеорита, либо спутника NASA. Информацию о спутнике, которая появилась сразу, уже опровергли.

Украинцы мгновенно начали постить мемы на тему вспышек в небе, многие начали писать о «вторжении пришельцев» и «начале контрнаступления ВСУ из космоса».

Авторы проекта Alpha Centauri заявили, что объект, упавший возле Киева, – болид (метеор).

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