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Минский ОМОН во главе с Балабой отправили на базу в Чечню

  • 20.04.2023, 12:50
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Минский ОМОН во главе с Балабой отправили на базу в Чечню

Оттуда военных перебрасывают на фронт в Украину.

Делегация минского ОМОНа во главе с командиром Дмитрием Балабой посетила российский университет спецназа в Чечне, сообщают пропагандисткие СМИ.

Сообщается, что состоялось и совещание чеченского ОМОНа с белорусскими коллегами о возможных направлениях сотрудничества, во время разговора местные спецназовцы поделились «опытом участия в СВО (так в России называют войну, — ред.) в Украине».

Представители минского ОМОНа посетили также «добровольцев, которые проходят подготовку в учебном центре спецназа перед отправкой в Украину».

Балаба передал привет чеченцам от минского ОМОНа. «Мы всегда с вами», — сказал он.

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