Наталья Радина: Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас 2 20.04.2023, 13:32

1,218

Наталья Радина

Только защищая наших героев, мы можем спасти Беларусь.

О ситуации с узниками совести пишет главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

В белорусских тюрьмах безнаказанно и на глазах равнодушного мира убивают людей. Вот уже 70 дней нет никакой информации о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче. Нет ни писем, ни звонков, к нему не допускают даже адвоката, не говоря уже о родственниках. Жив ли он? Никто не знает. В каком он состоянии после трех перенесенных ковидов, после долгого нахождения в одиночной камере и штрафном изоляторе одной из самых страшных белорусских тюрем в Глубоком? Неизвестно.

Да, Запад занят войной в Украине. Там происходит чудовищные военные преступления, но можно ли на этом фоне закрывать глаза и отмахиваться от того, что происходит с людьми в нашей стране? Дело Николая Статкевича — не единственное. Тысячи людей в тюрьмах сегодня подвергаются чудовищному обращению и пыткам, мы знаем лишь часть происходящего с немногими из них. Полина Шарендо-Панасюк месяцами удерживается в ШИЗО колонии для женщин-рецидивисток, ее состояние здоровья серьезно ухудшилось. Виктория Кульша там же после голодовки и издевательств потеряла 20 килограмм веса и обессилела. Ксения Луцкина может умереть в заключении от рака мозга. Евгений Афнагель теряет зрение. Андрею Войничу нужна срочная пересадка печени...

В письмах, даже если они доходят, политзаключенные из-за цензуры практически ничего о себе не сообщают. Адвокаты, напуганные угрозой лишения лицензии и арестами своих коллег, крайне немногословны и не идут на контакт ни с родственниками, ни тем более с правозащитниками и журналистами.

Списки правозащитного центра «Вясна» далеко неполные: число политзаключенных в Беларуси, судя по тому, что аресты происходят ежедневно на протяжении более двух лет, уже должны достигнуть 8-10 тысяч человек.

Рассказы родственников политзаключенных полны боли и обиды. Что говорят? Что, кажется, их близкие забыты и никому не нужны. Что помощи семьям узников совести от созданных за рубежом фондов практически нет. Что солидарности сотен тысяч эмигрантов, уехавших в 2020-21 годах из Беларуси, практически не ощущают.

Много вопросов к Тихановской и ее структурам. Чем занимаются эти «кабинеты», «офисы», «координационные советы» за границей? Имитацией, надуванием щек, созданием очередных фондов, сборов средств на себя любимых, пустословием и бессмысленными в своей тщеславности вояжами по миру?

Где западные санкции против режима Лукашенко? Почему их нет больше года? Кто-то же лоббирует их невведение в течение такого длительного срока, несмотря на ухудшение ситуации с правами человека до крайности? Опять же вопрос: к чему зарубежные поездки Тихановской и кампании, если давление на режим не усиливается, а лишь ослабевает, и уже даже пошли опасные разговоры о вероятности снятия европейских санкций с белорусского калия?

Вопросы, согласитесь, справедливые и боль семей политзаключенных понятна.

Тем не менее, именно солидарность спасает жизни. Что, например, мы можем сделать конкретно сейчас для Николая Статкевича? Проводить акции солидарности, пикетировать парламенты и правительства стран, в которых находимся, требуя усиления санкций против режима Лукашенко. Обращаться в международные правозащитные организации, призывая их реагировать на издевательства над политзаключенным. Призывать Социнтерн и европейских социал-демократов обратить внимание на судьбу лидера белорусских социал-демократов. Просить западных политиков писать письма начальнику Глубокской колонии и в Департамент исполнения наказаний МВД (чиновники на это вынуждены реагировать и боятся международной огласки). Европейскими «опекунами» Николая Статкевича являются депутат немецкого Бундестага Маргарет Баус и глава фракции социалистов в парламенте Швейцарии Роже Нордман. Надо добиваться их реакции и включения в борьбу за жизнь человека.

Политзаключенным нужна немедленная помощь. Только защищая наших героев, мы можем спасти Беларусь.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».