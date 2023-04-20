В Беларуси проводится «тактическое учение» с 15-й зенитной ракетной бригадой
- 20.04.2023, 15:19
К учению привлечены один из дивизионов ЗРК С-300, а также батарея ЗРК «Тор-М2К».
Вчера Министерство обороны Беларуси сообщило, что с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО (конкретное подразделение Минобороны не указывало) проводится тактическое учение. В ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры «от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника».
Сообщалось, что к учениям будут привлечены дивизионы ЗРК С-300 и «Тор-М2К».
На этом фоне уже сегодня утром на трассе Р23 в направлении Слуцка-Солигорска были замечены три колонны с техникой Вооруженных сил Беларуси, сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».
Первая колонна: пусковая установка ЗРК С-300 (без транспортно-пусковых контейнеров), автопоезд МАЗ-6317 с низковысотным обнаружителем 5Н66М на полуприцепе, три МАЗ-6317 (тент) с дизельными электростанциями 5И57 и распределительно-преобразовательными устройствами 5И58, два МАЗ-5316 (тент) с дизельными электростанциями 5И57.
Вторая колонна: два автомобиля УАЗ, четыре боевых машины 9А331МК ЗРК «Тор-М2К», МАЗ-6317 (тент) и КамАЗ (кунг), УАЗ-2206 («буханка») автомобиль ВАИ сопровождения.
Третья колонна: два автомобиля МАЗ-5316 (тент) с дизельными электростанциями 5И57, четыре пусковых установки ЗРК С-300 (с транспортно-пусковыми контейнерами), автомобиль ВАИ сопровождения.
Таким образом, к учению привлечены один из дивизионов (ЗРК С-300), а также батарея ЗРК «Тор-М2К» 15-й зенитной ракетной бригады (в/ч 30151). Ранее фиксировалась переброска подразделений 15-й зрбр. в южные регионы Беларуси.