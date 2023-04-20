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Чиновники игнорируют поручения Лукашенко

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  • 20.04.2023, 16:37
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Чиновники игнорируют поручения Лукашенко

Самая протестная область — Витебская.

В Комитете государственного контроля Беларуси рассказали, сколько поручений Александра Лукашенко не выполняется. По стране в 2022 году это был 31%.

«Это много, — говорит руководительница главного управления организационной работы, контроля и внешних связей КГК Оксана Беловец. — В облисполкомах этот показатель значительно хуже, в среднем он составляет 56%».

По словам Беловец, наихудшая ситуация — в Витебском и Гродненском облисполкомах, где не выполнено 57% поручений Лукашенко.

«Что касается поручений, которые находятся на контроле КГК (это поручения сложные, стратегически важные), то здесь показатель невыполненных в среднем составляет 46%, — продолжает контролер. — По Витебскому облисполкому эта цифра выше — 73%, а в целом по всем облисполкомам она приближается к 70%».

В чем причина невыполнения поручений? В отсутствии координации работы, в слабой проработке проектов, низкой исполнительной дисциплине, формализме и халатности. Однако заместитель председателя КГК Станислав Наркевич заявил, что уже выработана система, которая «исключает их невыполнение» — с ответственными всех уровней, со сроками промежуточного контроля и т.д. Но ведь исполнители останутся те же.

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