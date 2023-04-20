Китай отказался поставлять оружие ЧВК «Вагнер» 20.04.2023, 16:40

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Пекин даже отказался контактировать с наемниками Пригожина.

Попытка главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина решить проблему «снарядного голода» с помощью Китая обернулась фиаско.

Катай отказался снабжать оружием «Вагнера» и просто проигнорировал поступивший из России запрос, сообщает Financial Times со ссылкой на секретные документы, попавшие в «утечку» Пентагона.

По данным американской разведки, просьба о вооружениях от ЧВК «Вагнер» поступила в Китай в начале 2023 года — незадолго до того, как Пригожин начал публично жаловаться на недостаточное снабжение от Минобороны, обвиняя генералов в многочисленных подконтрольных телеграм-каналах.

Однако Китай не только не отправил в Россию даже тестовых партий оружия, но и в принципе «не контактировал в ЧВК «Вагнер» по возможным поставкам», говорится в документе, который цитирует FT.

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