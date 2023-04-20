Исследование: Древние римляне разводили собак с плоской мордой 20.04.2023, 18:59

Иллюстративное фото

Древнее животное было очень похоже на современного французского бульдога.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science: Reports, ученые рассмотрели останки собаки, которые были найдены в гробнице древнего города Траллейс на территории современной Турции. Пес, вероятно, был похоронен вместе со своим хозяином, пишет techinsider.

Останки животного были обнаружены еще в 2007 году. Однако технологии того времени не позволяли тщательно изучить хрупкие старые кости.

Радиоуглеродное датирование показало, что останкам животного от 1942 до 2118 лет. Общий размер собаки оказался меньше меньше стандартного. Согласно анализу зубов, пес умер в молодом возрасте.

Исследователи сравнили его кости с показателями современных пород собак и обнаружили, что древнее животное было очень похоже на современного французского бульдога.

Как отмечают исследователи, собаки-брахицефалы (собаки с плоской мордой) не упоминаются в древнеримских текстах и изображениях того времени. Эта собака – только второй известных экземпляр плоскомордого животного римской эпохи. Первый был найден среди руин Помпеи.

По словам авторов работы, эти две собаки «уникальные примеры практики [разведения], которая началась в римский период и позже вошла в повседневную жизнь».

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