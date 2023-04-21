закрыть
21 апреля 2023, пятница, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ призналось, что россияне сами разбомбили Белгород

8
  • 21.04.2023, 8:00
  • 7,990
Минобороны РФ призналось, что россияне сами разбомбили Белгород

Произошло «внештатное схождение боеприпаса».

Причиной взрыва в российском Белгороде назвали «внештатнное схождение боеприпаса» с российского самолета Су-34.

Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Отмечается, что по данному факту уже «проводится расследование».

Также в российских пабликах появилось видео прилета.

Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов
Ошибка Лулы
Ошибка Лулы Виталий Портников
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот Артем Черников