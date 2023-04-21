Минобороны РФ призналось, что россияне сами разбомбили Белгород

Минобороны РФ призналось, что россияне сами разбомбили Белгород8
- 21.04.2023, 8:00
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Произошло «внештатное схождение боеприпаса».
Причиной взрыва в российском Белгороде назвали «внештатнное схождение боеприпаса» с российского самолета Су-34.
Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.
Отмечается, что по данному факту уже «проводится расследование».
Также в российских пабликах появилось видео прилета.
Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.