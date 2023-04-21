В Беларуси внесли изменения в базу «тунеядцев»6
- 21.04.2023, 8:20
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Чтобы ее покинуть, нужно уплатить специальный налог.
Совет министров Беларуси постановлением №267 от 19 апреля отнес плательщиков налога на профессиональный доход к «занятым в экономике». Таким образом, эту категорию исключили из базы «тунеядцев».
Они будут считаться таковыми при условии уплаты налога. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января.
Напомним, специальный режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход начал действовать в Беларуси с 1 января 2023 года, однако в Налоговом кодексе его прописали еще за год до этого.
Правительство также уточнило полномочия Минтруда и оператора базы данных не занятых в экономике.
Кроме того, постановлением обновлено положение о порядке отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Теперь такими территориями не будут признаваться города областного подчинения.