Назван тип авиабомбы, которую россияне сбросили на Белгород 9 21.04.2023, 8:31

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Взрыватель находился в боевом положении, чтобы нанести удар по Украине.

Появилась версия, что взрыв в российском Белгороде произошел из-за сорвавшейся с пилона российского бомбардировщика бомбы.

Перед взрывом в Белгороде мониторинговые каналы сообщали об активности тактической авиации РФ у границы с Харьковской областью и угрозе применения управляемых авиационных бомб, передает dialog.ua.

Автор ТГ-канал «Moscow calling» предполагает, что, судя по отсутствию взрыва (эту информацию сообщили местные жители), а также по гигантских размеров воронке и отброшенном на крышу магазина авто, вероятен срыв ФАБ-1500 с крепления.

«Команды на сброс не было, поэтому взрыватель авиабомбы с предохранителя не снялся, но закон физики F=ma никто не отменял…» – пишет ТГ-канал.

К слову, 19 апреля Z-паблики также радостно писали, что их «ребята» отправились в Украину «движуху» наводить.

«На подвесах ФАБ 1500», - анонсировали бомбежку «военкоры».

ТГ-канал «Украина 365» показал видео вспышки в воздухе над Белгородом. Российские паблики утверждают, что оно было записано перед взрывом, официального подтверждения этой информации нет.

Кроме этого в соцсетях появились неподтвержденные данные о возможном запуске двух авиабомб: одна взорвалась в воздухе, а вторая упала, но не сдетонировала.

Однако и одного взрыва хватило, что разнести пол-улицы. Однако прокремлевский эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин уже уверяет, что повреждения от взрыва похожи на «воронку от прилета тактической ракеты или БПЛА типа «Стриж».

Однако даже Z-каналы признали, что, скорее всего, на Белгород упала российская авиабомба. Жители Белгорода утверждают, что звук взрыва не слышали.

Только гул и свист, а после — нечто похожее на землетрясение. Сразу после взрыва гигантскую воронку в центре города оцепили. Силовики не пропускали никого — даже тех, кому нужно пройти домой.

Напомним, губернатор Белгородской области Гладков подтвердил «ЧП» в центре Белгорода, которое оставило 20-метровую воронку и повредило жилые дома.

Позже Минобороны РФ признало, что причиной взрыва в российском Белгороде стало «внештатнное схождение боеприпаса» с российского самолета Су-34.

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