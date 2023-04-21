«У нас все снесло»: как российская авиация бомбила Белгород
- 21.04.2023, 9:01
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На город могла упасть мощная авиабомба ФАБ-1500.
Мощный взрыв прогремел 20 апреля в российском Белгороде. Первыми об этом сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали фотографии огромной воронки на одной из улиц города. Кроме того, в Белгороде от ударной волны на крышу супермаркета забросило автомобиль.
Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала «нештатная ситуация» — у пролетавшего над городом самолета Су-34 ВКС РФ случайно упал авиационный боеприпас.
Сайт Charter97.org cобрал все, что известно на данный момент о российской бомбардировке Белгорода.
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», взрыв прогремел на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. В результате инцидента были повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Изначально о причинах взрыва не сообщалось. Лишь ближе к ночи инцидент в Белгороде прокомментировали РБК в Минобороны России:
«При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование», — сообщили в российском военном ведомстве.
«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Позже глава области сообщил, что в результате «нештатного схода боеприпаса», пострадали два человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь ей оказана на месте.
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии поврежденных квартир.
«Все оперативные службы работают. <…> Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — сказал градоначальник.
Автор ТГ-канал «Moscow calling» предполагает, что, судя по отсутствию взрыва (эту информацию сообщили местные жители), а также по гигантских размеров воронке и отброшенном на крышу магазина авто, на Белгород упала российская авиабомба ФАБ-1500, сорвавшаяся с крепления самолета, летевшего бомбить Украину.