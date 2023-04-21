В Эстонии школьник стал помощником министра 1 21.04.2023, 9:22

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Даниэль Кыйв

фото: Elin Kenzie Kornav

Молодой человек начал работать в 12 лет и уже успел побывать руководителем ресторана.

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас взяла себе в советники 19-летнего Даниэля Кыйва, который заканчивает гимназию. Но у парня немалый опыт другой работы.

В социальных сетях идут жаркие дискуссии на тему того, подходит ли юноша на роль советника министра, ведь, хотя он и ведет активную политическую жизнь, ему всего 19 лет.

Дополнительное возмущение вызвал тот факт, что в качестве советника Кыйв будет получать зарплату в размере более 2 тысяч евро (брутто), пишет err.ee.

Даниэль Кыйв сообщил, что его задача будет заключаться в организации рабочего дня министра, а не в консультировании Кристины Каллас, которая имеет докторскую степень.

«Стоит пояснить, что я не буду советником по контенту. У нас есть такие советники с докторской степенью. Что касается моей роли, то, я думаю, такому амбициозному министру, который действительно проводит реформы, нужен кто-то, кто может идти в ногу со временем. Я считаю, что такой молодой человек как я, немного сумасшедший, немного амбициозный, работающий с душой, будет всячески полезен. Я способен держать темп и действительно шагать в ногу», — рассказал журналистам Даниэль.

В его должностные обязанности будет круглосуточно обеспечивать качественное выполнение министром своей основной работы. Это подготовка кратких заметок, составление расписания, чтобы министр знал, где он должен быть, и не переживал за то, приедет водитель или нет. То есть министр не должен беспокоиться об административных делах.

«Если мне есть что сказать, я всегда могу написать пост, но моя роль не в том, чтобы давать советы, это действительно не так. Моя роль может заключаться в том, чтобы изложить точку зрения молодого человека в коммуникативной форме, но решения принимаются министром совместно с людьми, которые являются экспертами в данной области», — добавил Даниэль.

Парень начал работать в 12 лет, сначала на фабрике, затем был менеджером по коммуникациям одного стартапа в Нарве, а также руководителем ресторана с 80 работниками.

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