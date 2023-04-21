Медики назвали лучшие продукты для восстановления печени 21.04.2023, 9:41

1,694

В рацион важно вводить продукты, богатые ценными микроэлементами.

Специалист из Турции Онур Япрак назвал продукты, способствующие восстановлению печени. Он заверил, что орган будет хорошо справляться с нагрузкой, если ему будет достаточно такой незаменимой аминокислоты, как глутатион, пишет Cursorinfo.

Врач отмечает, что из-за неправильного питания и вредных привычек уровень этой аминокислоты значительно снижается, что приводит к ухудшению процесса детоксикации. Поэтому очень важно поддерживать правильный уровень глутатиона, производимого в печени.

Онур Япрак рассказывает, что повысить уровень этой аминокислоты можно, если есть определенные продукты. В частности, что нужно в достаточном количестве употреблять витамин С, серу, цистеин и селен. Болгарский сладкий перец, киви, клубника и цитрусовые фрукты – всего лишь небольшой список таких продуктов.

Кроме тог, серу можно получить из рыбы, красного и куриного мяса, обыкновенной и цветной капусты, брокколи, лука и чеснока. А чтобы получить селен, нужно есть тунец, сардины и лосось, грибы, сыр, печень, пшеницу и семена подсолнечника, уверен врач. Также не стоит пренебрегать куркумой, отмечает Онур. Этот продукт продается как приправа в сушеном виде и содержит куркумин – источник глутатиона.

Но самая правильная помощь, которую человек может оказать себе при проблемах с печенью – правильное питание и отказ от вредных привычек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».