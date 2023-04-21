Минская милиция хочет, чтобы родители «стучали» на детей 7 21.04.2023, 9:59

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И увеличить присутствие милиционеров в школах.

Глава минской милиции Михаил Гриб 20 апреля на оперативном совещании по профилактике подростковой преступности поставил новые задачи. Одна из них касается того, куда родителям сообщать о подозрительном поведении их детей, пишет telegraf.news.

Так, Гриб приказал «активнее развивать патриотическое движение, открывать правовые классы и подшефные клубы» для несовершеннолетних «с девиантным поведением».

Кроме того, по его словам, в каждой школе должны присутствовать милиционеры, потому что «ведомственная охрана, тревожные кнопки — это важные составляющие безопасности» но «личное общение, передачу собственного опыта и знаний они не заменят».

«На каждой встрече руководства ГУВД с трудовыми коллективами родители школьников задают вопрос: кому сообщить, если у матери с отцом возникают подозрения относительно образа жизни ребенка?» — заявил начальник столичной милиции.

Он предложил проработать вопрос и «найти эффективный формат прямого взаимодействия с учителями и родителями детей.

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