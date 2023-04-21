Минобороны Польши сообщило о кибератаке со стороны Беларуси 2 21.04.2023, 11:05

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Лукашенковские хакеры рассылают ложную информацию.

Беларусские хакеры рассылают в Польше ложную информацию. Портал salon24.pl раскрыл подробности.

Беларусские хакеры ведут в Польше широкую кампанию дезинформации. С помощью мессенджера Telegram, электронных писем и SMS рассылались ложные сообщения многим полякам, а также в Литовско-Польско-Украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского. Министерство национальной обороны Польши опровергает эту информацию.

Для рассылки сообщений использовался недавно зарегистрированный домен mon-gov[.]com. Распространялась информация о предполагаемом начале военной квалификации в 2023 году в соответствии с законом о защите Отечества, который, как ожидается, продлится до 21 июля.

Как сообщил генерал бригады Кароль Моленда, виновниками фейковых новостей является белорусская хакерская группа UNC 1151. Это те же хакеры, которые уже несколько месяцев используют так называемый фишинг среди украинских военнослужащих, массово отправляя на их личные почты электронные письма со ссылками, ведущими на зараженные сайты. Нажатие на ссылку позволяет им читать личные сообщения и открывает доступ к их контактам.

Эта же группа отвечает за утечку и публикацию электронных писем, которые приписывают членам польского правительства в рамках продолжающейся в течение многих лет информационно-шпионской операции Ghostwriter. Хакеры из UNC 1151 совершили атаки на аккаунты польских политиков, а также взломали сервер Государственного агентства по атомной энергии. Действия UNC 1151 направлена против Украины, Польши, Литвы и стран НАТО.

— Мы по-прежнему не можем исключать поддержку Россией UNC 1151, но различия между белорусскими и российскими хакерами становятся с каждым днем все менее значительными, — рассказывает директор фирмы, занимающейся вопросами кибербезопасности Mandiant Бен Рид.

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